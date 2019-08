Wetenschappers ontdekken zelfs microplastics in afgelegen Arctisch gebied: “Een stomp in de maag”

Tot hun eigen consternatie hebben wetenschappers de aanwezigheid van microplastics ontdekt in afgelegen delen van het noordpoolgebied. Tijdens een achttien dagen durende expeditie in de Noordwestelijke Doorvaart, de route die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt, troffen ze plastics in verschillende vormen en maten aan, die ook met het blote oog zichtbaar waren.

De wetenschappers ondernamen deze en vorige maand het Northwest Passage Project en dachten dat ze stalen namen in gebieden die relatief goed afgeschermd zijn van vervuilende plastics op zee. Dat dat niet het geval blijkt te zijn, en dat dus zelfs de meest afgelegen plekken op aarde geconfronteerd worden met schadelijke plastics, was voor de onderzoekers een “stomp in de maag”, vertelde Jacob Strock van de University of Rhode Island aan het Britse persbureau Reuters.

De ontdekking doet denken aan de plastics die dit jaar aangetroffen werden in de Marianentrog, met een diepte van bijna elf kilometer de diepste plek op aarde. Ook toen werd besloten dat de vervuiling met plastics zich klaarblijkelijk overal verspreidt.