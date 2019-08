Het zijn schijnbaar hoogdagen voor het Belgische voetbal op het Europese toneel. Na Club Brugge eerder in de Champions League plaatsten nu ook Gent en Antwerp zich voor de laatste voorronde van de Europa League. Maar dat liep niet van een leien dakje, zag ook chef voetbal Ludo Vandewalle.

Nog twee teams die doorgaan in Europa. Het gaat goed, maar het was geen juiste weerspiegeling van wat we te zien kregen.

Is het Bölöni of Houdini op de bank bij Antwerp?De manier waarop rood-wit zich ...