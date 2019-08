NMBS moest 253 treinen afschaffen op warmste dagen van het jaar

Eind juli werd niet alleen het warmterecord in ons land gebroken met temperaturen van 40 graden of meer, ook op het spoor werden nieuwe records op de tabellen geplaatst: maar liefst 253 treinen werden volledig of gedeeltelijk afgeschaft en het treinverkeer dat wel reed liep op twee dagen tijd 302 uur vertraging op

Op 24 juli zorgden twee incidenten in Halle en Schaarbeek voor 166 uur vertraging en moesten 37 treinen worden afgeschaft.

De dag nadien, op 25 juli, was helemaal een ramp. Door problemen in Ruisbroek, Vichte en Mechelen moesten die dag 216 treinen volledig of gedeeltelijk worden afgeschaft en liepen de treinen die wel reden 134 uur vertraging op. In Gent-Sint-Pieters moest zelfs even het medisch rampenplan worden afgekondigd omdat treinen die van de kust kwamen zo vol zaten dat mensen onwel werden.

“Het ging telkens om problemen met de bovenleidingen. Veroorzaakt door de hitte. Wanneer er een incident is met spoorinfrastructuur is de impact altijd veel groter omdat meerdere treinen dan geïmpacteerd zijn. Zeker als het op druk bereden lijnen gebeurt”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

Door de chaos op die twee dagen daalde het stiptheidspercentage, waar de spoorwegen worden op afgerekend, tot 82,2 procent op 24 juli en tot amper 75,4 procent op 25 juli. Het gemiddelde van de maand juli lag op 92,4 procent.

De NMBS en Infrabel bekijken wat ze in de toekomst kunnen doen om problemen te vermijden bij extreme hitte. Bevoegd minister Bellot heeft het rapport al opgevraagd.