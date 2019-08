10.000 aanplakborden tegen overdreven snelheid

Er valt niet aan te ontsnappen: vanop 10.000 reclame- en aanplakborden zult u straks worden aangemaand uw snelheid “relax” te houden. Het is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) die de campagne tegen overdreven snelheid lanceert. Ze wil bestuurders ertoe aanzetten “control cruisers” te zijn: automobilisten die te allen tijden hun snelheid onder controle hebben en niet sneller rijden dan toegelaten.

Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Vorig jaar stierven in Vlaanderen 310 mensen in het verkeer. Vlaanderen hoopt nog steeds tegen 2020 minder dan 200 verkeersdoden per jaar te moeten betreuren. Die doelstelling is echter dusdanig veraf, dat ze – alle campagnes ten spijt – niet meer realistisch wordt geacht. (wer)