Verraden door zijn lievelingspaarden

Jacques Monsieur zou tussen 2006 en 2009 betrokken zijn geweest bij de illegale levering van honderdduizenden automatische wapens, munitie, tanks, helikopters, vliegtuigen en ander militair materiaal aan Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Wapentrafiek waar de man uit het Vlaams-Brabantse Lot in 2017 voor werd veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 300.000 euro. Hij ging in beroep, maar kreeg in oktober vorig jaar een strengere straf van vier jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro. Dus besloot hij te vluchten.

Volg de vrouw

Monsieur kwam in het vizier van de Belgische speurders in het Franse Tarascon: daar bezat hij een landhuis-boerderij, dat hij in maart dit jaar verkocht. “In het verleden hebben we veel voortvluchtige daders opgepakt door hun vrouw of vriendin te volgen”, zegt Martin Van Steenbrugge, hoofd van het FAST-team van de federale politie dat voortvluchtige veroordeelden opspoort. “Nu hebben we voor één keer paarden gevolgd.”

Toen Monsieur verhuisde en negen van zijn lievelingspaarden vanuit de Franse boerderij naar het Portugese Evora liet overbrengen, viel hij door de mand. “Het zette ons op het juiste spoor”, zegt Martin Van Steenbrugge. “Dinsdag hebben we hem kunnen lokaliseren in een landhuis met paardenstallen in Evora en hebben de collega’s van het Portugese FAST-team hem op onze vraag gearresteerd. Hij zal nu zo snel mogelijk aan ons land worden overgeleverd.”(tg, mtm, sobu)