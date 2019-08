De deelstep sputtert

Tot nu toe reden er 4.000 elektrische deelsteps rond in Brussel, liet de woordvoerder van minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) eind juni optekenen. Maar nu verdwijnt er in één klap een hele reeks uit onze hoofdstad, nu de Duitse operator Wind zijn 500 steps terugtrekt en ook de 800 Hive-steps vertrekken uit het Brusselse straatbeeld – ook al verschenen ze er pas in juni en juli, vlak voor de zomer dus. Dat schrijft de krant La Dernière Heure. Ook Tier haalt zijn vloot van 50 steps weg. Met Troty en Bird, die eerder dit jaar in ‘winterpauze’ gingen, brengt dat de deelstepvloot in Brussel terug van acht naar drie bedrijfjes. Het tegenvallende deelstepsucces zou te wijten zijn aan een te grote concurrentie, te hoge onderhoudskosten, maar ook toenemend vandalisme.

Brussel is niet de eerste stad die zich verslikt in de hippe steps: Troty kondigde vorige week aan zijn exemplaren weg te halen uit Luik, nog geen half jaar nadat ze er voor het eerst uitgestald werden. Ook hier bleek vandalisme een probleem: van de 25 Troty-scooters die in de stad waren gevestigd, werden er intussen al zeven vernield of gestolen. Twee steps zouden zelfs gelokaliseerd zijn in Tunesië, verklaarde het bedrijf.

Gevaarlijk vervoersmiddel

En intussen duiken ook in Antwerpen kanttekeningen op bij het vervoersmiddel: centrumziekenhuizen zoals Sint-Vincentius en Sint-Augustinus zouden dagelijks slachtoffers van een ‘deelstepongeval’ over de vloer krijgen op de spoeddienst, zo berichtte ATV deze week. “Het gebruik is zeer attractief, het gaat snel, en het lijkt zeer onschuldig, maar het is dus wel degelijk een gevaarlijk vervoersmiddel”, verklaarde spoedarts Jan Christiaen (Sint-Augustinus) aan de regionale televisie. Vooral armen en schouders zouden ‘gevarenzones’ zijn bij een val met een deelstep, maar ook schedeltrauma’s komen voor. Boosdoeners: met twee op één step rijden, of geen helm dragen.