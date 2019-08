Operatie pimp de warmtepomp

Komt er een verbod op stookolie en/of aardgas?

Neen. Toch niet op korte termijn. De speculatie erover is het gevolg van één bijzinnetje in de startnota die informateur Bart De Wever schreef voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Daarin staat dat de Vlaamse regering de luchtkwaliteit wil verbeteren door onder meer “een uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen”. Hoe dat moet gebeuren en welke maatregelen de nieuwe Zweedse ploeg zal nemen, daarover moet nog worden onderhandeld, maar alle partijen zeggen nu al dat een verbod op aardgasaansluitingen er niet komt. “Dat is te gek om los te lopen”, zegt de energiespecialist van N-VA, Andries Gryffroy.

Wat is dan eigenlijk de bedoeling?

Internationaal wordt gestreefd naar een koolstofvrije samenleving. Concreet houdt het in dat fossiele brandstoffen vanwege de klimaatopwarming tegen 2050 zouden worden geweerd. Omdat stookolie en aardgas ook fossiele brandstoffen zijn en C0 2 uitstoten, moeten we op termijn ook van die energiebronnen af.

En hoe gaat dat dan gebeuren?

De vorige regering besliste vorige zomer al dat stookolietanks vanaf 2021 niet meer mogen bij nieuwbouw en grondige renovaties. Een volledig verbod is pas voor 2035 voorzien. Nu al kiest zo goed als niemand bij nieuwbouw nog voor stookolie. Voor aardgas liggen de kaarten anders. Tweederde van de Vlamingen stookt met aardgas. Die omschakeling zal een pak moeilijker zijn, ook al omdat in zo goed als heel Vlaanderen aardgasleidingen liggen. Vanaf 2021 worden echter geen nieuwe aardgasleidingen meer gelegd in nieuwbouwwijken. Het is het begin van de ommekeer.

Hoe moeten we dan wel verwarmen?

Warmtepompen zijn volgens experten de toekomst. Sowieso is aardgas minder duurzaam en zijn nieuwe woningen zo goed geïsoleerd dat ze bijna geen verwarming meer nodig hebben. Aardgas en stookolie kunnen overigens alleen maar verwarmen, warmtepompen kunnen ook afkoelen, wat in onze steeds warmere zomers zeer handig is.

Hoe werken warmtepompen?

Er zijn twee soorten. De geothermische versie pompt uit de grond warmte naar boven en verdeelt die over het huis. Een ander model haalt de buitenlucht naar binnen en verwarmt die. Aan de eerste pomp hangt een flink prijskaartje vast – tot 20.000 euro – omdat tot 100 meter diep in de grond moet worden geboord. Ze verbruikt wel een stuk minder elektriciteit dan de goedkopere warmtepomp (enkele duizenden euro’s) die de koudere buitenlucht zelf nog moet opwarmen. Maar de cijfers spreken voor zich: ook al kun je tot 40 procent van de kosten terugkrijgen via premies, de warmtepompen zijn erg duur. Niet alleen omdat de pompen zelf zo veel kosten, maar ook omdat ze met elektriciteit werken en de elektriciteitsprijzen in België zeer hoog liggen.

Hoe kunnen warmtepompen goedkoper worden gemaakt?

Door elektriciteit goedkoper te maken. Onze factuur bestaat voor tweederde uit distributiekosten en taksen, terwijl gas en stookolie daar helemaal van vrijgesteld zijn. “Elektriciteit is groener en duurzamer, maar wordt veel meer belast. Dat is niet logisch”, zegt Ronny Belmans, energiespecialist en voorzitter van de Vlaamse energiewaakhond VREG. De VREG adviseerde de Vlaamse overheid ook al hier iets aan te doen. De Zweedse coalitie lijkt dat ook van plan te zijn, zegt CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne. “Warmtepompen zijn de properste vorm van verwarming, maar we moeten ervoor zorgen dat de tarieven voor elektriciteit waarmee ze werken aantrekkelijker worden.”