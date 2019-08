CLUBNIEUWS. STVV daagt Antwerp-speler voor rechter, Chipciu ‘nieuwe’ rechtsachter van Anderlecht?

Ondanks het Europees voetbal werd er door de andere Belgische clubs volop getraind. Wij verzamelden voor u al het clubnieuws.

ANDERLECHT: Kompany testte Chipciu als rechtsachter

Vincent Kompany blijft bij Anderlecht trainen met overbodige spelers als Saief, Milic, Trebel… Meer nog: de speler-manager testte Alexandru Chipciu (30) als rechtsachter. De Roemeen stond nochtans al met één – weliswaar aan de kuit geblesseerd – been buiten, maar krijgt mogelijk een nieuwe kans. Chipciu werd afgelopen jaar uitgeleend aan Slavia Praag en schoof daar van de rechtsbuiten naar de rechtsback. Die rol vervulde hij ook bij de Roemeense nationale ploeg. In Brussel heeft de speler nog één jaar contract. Hij werd al gelinkt aan Steaua, maar nu ligt hij met onder meer Chadli in balans als back.

STVV: Kanaries dagen De Sart voor de rechter

STVV trekt zondag naar Antwerp, waar het een weerzien wordt met Alexis De Sart. Die vertrok op Stayen zonder transfersom en STVV-voorzitter David Meekers kondigt aan dat de club De Sart voor de rechtbank zal dagen: “Onze advocaat is met het dossier bezig. Wij zetten inderdaad juridische stappen. Niet zozeer naar Antwerp toe, wel richting Alexis De Sart.” STVV dacht dat het de optie in het contract van De Sart had gelicht, maar volgens De Sart gebeurde dat in de verkeerde taal en kreeg hij niet de wettelijk voorziene loonsverhoging. Daarop verbrak hij eenzijdig zijn contract via de wet van ’78.

Er dook een nieuwe naam op als versterking voor STVV: die van de centrale middenvelder Jhonny Lucas, een 19-jarige Braziliaan. Hij is een centrale middenvelder die in zijn thuisland uitkomt voor Parana en de nationale U20. Sommige media omschrijven hem als een toptalent, al oogt zijn snelheid van uitvoering erg traag. Wellicht daarom bestaan er verschillende meningen binnen STVV. Hij zou zowaar ook in de belangstelling van Manchester United staan. (gus)

CLUB BRUGGE: Club wil liever met Horvath als tweede doelman

Door de komst van Simon Mignolet zit Club Brugge met een doelman op overschot. De plaats van derde doelman is voorbehouden voor belofte Nick Shinton. Ethan Horvath en Karlo Letica weten dus dat ze voor de plaats van tweede doelman concurreren. Terwijl Club hoopt Horvath te houden, kreeg Letica de wenk dat hij mocht beschikken. Hij zat de voorbije wedstrijden niet meer in de kern. Of Horvath zich kan schikken zijn rol, valt af te wachten. De Amerikaan blijft professioneel trainen, maar door zijn status als international valt een bod in de laatste weken van de mercato niet uit te sluiten.

KV KORTRIJK: tribune 3 en 4 uitverkocht

Net als Cercle Brugge zou ook KV Kortrijk de Italiaanse spits Diego Falcinelli op het oog hebben. Falcinelli ligt bij Sassuolo nog onder contract tot 2022. Eerder speelde hij bij Lanciano, Perugia Crotone en vorig seizoen bij Fiorentina. Het ziet ernaar uit dat de Kortrijkse fans morgen Nacer Chadli meteen zullen zien starten bij Anderlecht. Tribune 3 en 4 zijn uitverkocht. Vandaag en morgen kunnen er ook nog tickets gekocht worden. Bij de Kerels blijven Rolland en Lepoint out. (kv)

ZULTE WAREGEM: Enkel Baudry out

Vandaag, morgen en zondag wordt er gewoon getraind aan de Gaverbeek. De match tegen Charleroi is pas maandagavond. De vakantie is gedaan, er wordt veel volk verwacht. Oberlin traint voluit, enkel Marvin Baudry blijft out. (kv)

KV OOSTENDE: Sane heeft trainingen hervat

Vargas (quadriceps) trainde donderdag individueel en is onzeker voor AA Gent. Hjulsager (hamstrings) is sowieso nog out. Sane heeft na zijn voetblessure wel de trainingen hervat. De andersvalide fans kunnen voortaan beschermd tegen regen en wind naar de thuiswedstrijden kijken. Ze verhuisden naar een nieuwe, overdekte constructie voor de A-tribune. Meteen is ook de visibiliteit voor hen verbeterd, want voordien belemmerden opwarmende en stretchende wisselspelers weleens het zicht. (rpo)

CERCLE BRUGGE: Taravel blijft out

Geen Jéremy Taravel morgen in het AFAS-stadion van KV Mechelen. Taravel zou nog drie weken out zijn. Allicht wordt er nog een extra centrale verdediger gezocht. Net als KV Kortrijk zou Cercle belangstelling hebben voor de Italiaanse spits Diego Falcinelli van Sassuolo, waar hij nog onder contract ligt tot 2022. Eerder speelde hij bij Lanciano, Perugia Crotone en vorig seizoen bij Fiorentina. Balikwisha traint voluit mee, Mboula keert terug uit schorsing. Het blijft wachten op de bevestiging van de komst van Donsah. (kv)

AA GENT: Nantes strikt ex-Buffalo Moses Simon

Moses Simon, de flankaanvaller die vorig seizoen AA Gent inruilde voor het Spaanse Levante, gaat aan de slag bij FC Nantes. De 24-jarige Nigeriaan wordt door de Franse eersteklasser voor één seizoen gehuurd. Nantes bedong ook een aankoopoptie. Ook Emir Kujovic heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Zweedse aanvaller, die nooit kon overtuigen bij Gent, verlaat Düsseldorf. Hij keert terug naar zijn vaderland en gaat aan de slag bij Djurgarden. (ssg)

RC GENK: Hrosovsky inzetbaar tegen Anderlecht

Dieumerci Mbokani bewees RC Genk gisteravond een dienst door met zijn doelpunt voor Antwerp in de verlengingen Viktoria Plzen uit te schakelen in de Europa League. Het betekent dat thuisaanvoerder Patrik Hrosovsky vanaf vandaag inzetbaar is voor Genk. Hrosovsky traint waarschijnlijk zondag een eerste keer mee en kan op vrijdag 23 augustus voor het eerst de wedstrijdselectie halen tegen Anderlecht. Genk onderhandelt intussen nog steeds met Midtjylland over een transfer van targetspits Paul Onuachu. (mg)

KV MECHELEN: El Messaoudi naar Groningen

Ahmed El Messaoudi (24) ruilt KV Mechelen in voor het Nederlandse FC Groningen. De Marokkaans-Belgische middenvelder tekende een contract voor drie jaar in het Noorden van Nederland. Vorig seizoen, toen Malinwa in 1B uitkwam, werd de speler uitgeleend aan het Nederlandse Fortuna Sittard, waar hij met vijf goals en vijf assists een van de uitblinkers werd. Bij KV Mechelen kwam hij dit seizoen niet meer in de plannen voor. Ook vanuit Turkije en de Spaanse tweede klasse was er interesse. (thst)

WAASLAND-BEVEREN: Vanzo trekt naar Virton

De 25-jarige Floriano Vanzo verlaat Waasland-Beveren. Hij trekt naar Virton in 1B. De middenvelder arriveerde in 2015 bij de Waaslanders en zat 85 keer in de selectie. Hij scoorde acht keer en gaf vijf assists. Vanzo gaf eind vorig seizoen zelf aan om de club te verlaten en een nieuwe wind te willen opzoeken. (bcd)