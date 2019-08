Twee broers worden met amper drie minuten verschil voor het eerst vader: “Het was net een race”

De broers Jordi (32) en Sweder Broes (30) en levenspartners Heleen Vermeulen (30) en Lynn Van Campenhout (29) schreven zonder het van elkaar te weten een knaller van een filmscenario: in amper drie minuten tijd werden op 10 augustus hun eerste zoon en dochter geboren in hetzelfde ziekenhuis.

