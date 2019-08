Hotelsector maakt zich zorgen over Airbnb, maar student relativeert in thesis: “Prijsverschil is verwaarloosbaar”

Antwerpen -

De intrede van Airbnb heeft niet het verwachte negatieve effect op de Antwerpse hotelsector, zo stelt Vincent Daelemans (25), student TEW aan de Universiteit Antwerpen, in zijn thesisonderzoek. “Een belangrijke reden waarom mensen voor Airbnb kiezen, is de prijs. Maar het prijsverschil tussen een hotelkamer of een Airbnb-verblijf is verwaarloosbaar.”