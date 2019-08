Ortwin De Wolf, de nieuwe doelman van Eupen: "Ik heb geen talent, ik moet het hebben van hard werken”

Hendrik Van Crombrugge heeft een opvolger. Onder de lat bij Eupen én voor de microfoons van de Nederlandstalige pers in de Oostkantons staat nu Ortwin De Wolf (22). Doelman op het voorbije EK voor beloften, ontdekt bij de jeugd van Lokeren, een dag Rode Duivel en vooral nuchterder dan een glas plat water. “Ik heb geen talent, ik moet het hebben van hard werken.”

“Omstreeks mei vorig jaar kon ik naar Club Brugge. Ik zat om de tafel met Club en kreeg mooie dingen te horen. Alleen had ik toen amper acht matchen in eerste klasse op mijn teller. Maar ik had geen oren ...