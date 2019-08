Jeffrey Epstein had gebroken nek

Uit de autopsie van het lichaam van miljardair Jeffrey Epstein blijkt dat zijn nek gebroken is. Dat melden verschillende media, maar de wetsdokter van New York waarschuwt voor overhaaste conclusies.

Volgens anonieme bronnen geciteerd in de Washington Post en de New York Times was het tongbot van Epstein gebroken. Daarmee kan niet bewezen worden of de miljardair, die beschuldigd werd van kindermisbruik, zelfmoord pleegde.

Het bureau van de wetsdokter in New York heeft de informatie nog niet bevestigd en waarschuwt voor overhaaste conclusies. “Bij alle gerechtelijke onderzoeken moet alle informatie worden gesynthetiseerd om de oorzaak en de manier van overlijden te bepalen”, klinkt het in een mededeling. “Alles moet coherent zijn. Geen enkel element mag apart geëvalueerd worden.”

Het is nog wachten op de officiële conclusies van de autopsie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.