Peter Vandenbempt over het straatgevecht bij Anderlecht: “Het is een persoonlijke vete geworden”

Het had iets van twee dure dames die op straat slaande ruzie krijgen en mekaar aan de haren trekken. Je moet het als verbouwereerde toeschouwer veroordelen, maar het is wel een prettig spektakel. In Knokke glimlachte Roger Vanden Stock minzaam naar het visje in zijn bord en schoffelde vervolgens Marc Coucke onderuit met een tackle die van Goicoechea een koorknaap maakt. Niet veel later verloor Coucke het gevecht met de jeukende vingers en deed hij wat presidenten vandaag doen: schelden op Twitter.