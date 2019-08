REACTIES. Antwerp-trainer Bölöni: "God heeft ons geholpen vandaag"

Door het oog van de naald, dat gevoel overheerst na de Antwerpse kwalificatie voor de laatste voorronde van de Europa League op het veld van Viktoria Plzen. Dieumerci Mbokani bezorgde de Great OId in de tweede verlenging het doelpunt van de kwalificatie. "God heeft ons geholpen vandaag", reageerde coach Laszlo Bölöni achter.

Mbokani – wie anders? – buffelde Antwerp naar de laatste voorronde van de Europa League. Gelukkig voor de Great Old, want voor hetzelfde geld was de Congolees niet naar Plzen afgereisd. Een enkelblessure gooide bijna roet in het eten. “Ik wilde aanvankelijk in België achterblijven, maar de coach vroeg me toch om met de groep mee te komen. Uiteindelijk besliste ik in overleg met hem om op de bank te starten.”

Mbokani viel kort voor rust in voor Bolingi, die met een enkelblessure naar de kant moest. Vandaag gaat de aanvaller onder de scanner. Er wordt gevreesd voor volledig afgescheurde ligamenten. Terwijl Bolingi de nodige zorgen kreeg, maakte Mbokani bij zijn derde kans de cruciale 2-1. “Ik werd niet ongerust door die gemiste kansen, omdat ik wist dat ik ging scoren. Vanwaar die hoogvorm? Ik heb de hele voorbereiding meegemaakt. Fysiek ben ik gewoon op mijn best”, aldus een breedlachende ‘Mbo’