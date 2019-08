Een Oostenrijkse heksenketel voor Club Brugge, dat nog niet klaar is op transfermarkt en tweede keeper gekozen heeft

Club Brugge speelt dinsdag voor een tot de nok gevuld Linzer Sta­dion. De 14.000 zitjes voor de fans van LASK Linz gingen in nog geen twaalf uur de deur uit. Begrijpelijk, aangezien de Oostenrijkse vicekampioen zich tegen Club Brugge voor het eerst in zijn geschiedenis kan kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.

Ook in Oekraïne ontstond ophef na de kwalificatie van Club tegen Dinamo Kiev. De coach van Dinamo, Aleksandr Khatskevich, is samen met zijn hele staf op straat gezet nu duidelijk is dat Kiev het moet stellen met Europa League-voetbal.

Club wil liever met Horvath als tweede doelman

Door de komst van Simon Mignolet zit Club Brugge met een doelman op overschot. De plaats van derde doelman is voorbehouden voor belofte Nick Shinton. Ethan Horvath en Karlo Letica weten dus dat ze voor de plaats van tweede doelman concurreren. Terwijl Club hoopt Horvath te houden, kreeg Letica de wenk dat hij mocht beschikken. Hij zat de voorbije wedstrijden niet meer in de kern. Of Horvath zich kan schikken zijn rol, valt af te wachten. De Amerikaan blijft professioneel trainen, maar door zijn status als international valt een bod in de laatste weken van de mercato niet uit te sluiten.

Ricca niet laatste aanwinst voor Club

Bijna drie weken nadat hij zijn medische tests had afgelegd, is Federico ‘Fede’ Ricca de achtste zomeraanwinst van Club. De 24-jarige Uruguayaan is een linksachter die de concurrentie moet aangaan met de Oekraïense nieuwkomer Eddy Sobol. “We staan voor een lang seizoen met hopelijk veel wedstrijden”, zegt trainer Clement. “Daarom moet elke positie dubbel bezet zijn. Ik ben blij dat het gelukt is hem naar hier te halen.”

Club Brugge had al langer een akkoord met de Uruguayaan, maar zijn club Málaga CF lag dwars. De Zuid-Spaanse club zit financieel in slechte papieren nadat ze degradeerde. De eigenaar, een Qatarese sjeik, probeert zijn spelers zo duur mogelijk te verkopen. Volgens de entourage van Ricca kon de speler transfervrij naar Club, maar blauw-zwart wilde geen juridische ­risico’s nemen en onderhandelde een transferprijs tussen 2 en 3 miljoen. Ricca zit vanavond al in de selectie, in ­tegenstelling tot Simon Deli. Die verliet Kiev met een verzwikte enkel.

Fede Ricca is niet de laatste inkomende transfer voor Club. Clement blijft aandringen op een defensief ingestelde nummer zes. Daarnaast kunnen er altijd nog spelers vertrekken als er een topbod binnenkomt.