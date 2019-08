Zweedse onderzoekers ontdekken nieuw pijnorgaan

Zweedse onderzoekers hebben een nieuw pijnorgaan in de huid ontdekt. Dat schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Science. Die doorbraak zou de behandeling van verschillende neuropathische aandoeningen kunnen vergemakkelijken.

Tot nu toe werd altijd gedacht dat pijn begon bij de zenuwen in de huid, maar onderzoekers van het Zweedse Karolinska Instituut hebben nu een ander pijnmechanisme ontdekt. Zij vonden een nieuw gevoelsorgaan dat reageert op pijnlijke prikkels uit de omgeving.

Het nieuwe pijnorgaan is niet te vergelijken met het hart of de lever. Het is een simpel orgaan dat bestaat uit een deel cellen die gliacellen worden genoemd. Die cellen, die al langer gekend zijn, vormen samen een maasvormige structuur tussen de binnenste en buitenste lagen van de huid. Volgens het team onderzoekers speelt het kleine orgaan een belangrijke rol in de perceptie van mechanische pijn, zoals ongemak bij duwen, prikken en andere impact op de huid. Tot nu toe werd gedacht dat individuele cellen, genaamd nociceptoren, het startpunt waren voor pijn. Niet dus.

Muizen

Het team kon het nieuwe orgaan vaststellen bij muizen en testte de functie ervan door te kijken hoe muizen reageren op verschillende soorten pijn. In experimenten blokkeerden de onderzoekers het orgaan en stelden vast dat de muizen normaal reageerden op pijn door warmte of koude. Maar alle muizen toonden een verminderd vermogen om mechanische pijn te voelen. “We dachten al zo’n 100 jaar dat pijn begon in de zenuwen in de huid, maar we hebben nu kunnen aantonen dat het ook kan starten in die gliacellen”, zegt Patrik Ernfors, moleculair neurobioloog aan het Karolinska Instituut in Zweden.

Maar dat idee geldt voorlopig alleen bij muizen. De onderzoekers hebben nog niet gekeken of het orgaan ook bij de mens bestaat, maar ze hebben goede hoop. “Aangezien alle andere gekende gevoelsorganen bij muizen ook bij mensen bestaan, bestaat de kans dat het ook in onze huid aanwezig is.” Als dat het geval is, kan het onderzoek helpen bij de behandeling van verschillende neuropathische pijnaandoeningen. Volgens de onderzoekers zouden die bij zo’n 7 tot 10 procent van de Europese bevolking optreden.

