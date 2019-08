Ouders Nora Quoirin (15) sluiten kwaad opzet nog niet uit

“Er is geen teken van ontvoering of geweld”, dat meldde de politie donderdag na de autopsie op het lichaam van de 15-jarige Nora Quoirin. Het Frans/Ierse meisje werd dinsdag dood teruggevonden in een ravijn op twee kilometer van het resort in Maleisië waar ze met haar familie verbleef. Volgens de politie stierf ze ten gevolge van verhongering en stress. Maar de ouders van het meisje sluiten kwaad opzet voorlopig nog niet uit.

De advocaat van de ouders heeft donderdagnamiddag bekendgemaakt dat het koppel kwaad opzet nog niet uitsluit. De ouders wachten voorlopig nog op de resultaten van het DNA en toxicologische onderzoek. Voorlopig is er, volgens hen, geen enkele piste uitgesloten.

Aan de Ierse zender RTE zei de vader van het meisje dat ze “niet begrijpen hoe Nora zelf is kunnen vertrekken.” Het meisje had een mentale achterstand en kampte met leermoeilijkheden. “We willen niet dat door de eerste autopsieresultaten de criminele hypothese wordt uitgesloten. Daar is het te vroeg voor.”

Hoe het meisje zelf uit haar kamer vertrokken is, blijft een raadsel voor de familie. “Ze was een erg verlegen meisje, afhankelijk van haar moeder en het ligt niet in haar aard om ’s nachts buiten te gaan in een omgeving die ze niet kent. Zelfs de plaats waar ze gevonden werd, twee kilometer van het resort. Het is heel vreemd dat ze daar zelf naar toe zou zijn gegaan. Daarom kunnen we kwaad opzet niet uitsluiten”, klinkt het. De advocaat voegde daaraan toe dat de ouders nu de waarheid zoeken omdat ze dat Nora verschuldigd zijn. Wat is er gebeurd en hoe is ze gestorven.

Geen sporen van kidnapping

Volgens de politie klom het meisje zelf door het raam en verdween daarna in de jungle. Ze zou daar zes tot zeven dagen rondgelopen hebben voordat ze stierf. Haar lichaam werd dinsdag gevonden op zo’n 2 kilometer van het resort. Opvallend is dat speurders al gezocht hadden op de plek waar ze uiteindelijk gevonden werd. Maar na het eerste onderzoek zouden er toch geen sporen van kidnapping gevonden zijn.

