NMBS vindt al 1.300 nieuwe medewerkers dit jaar, nog 450 te gaan

HR Rail heeft dit jaar al zowat 1.300 nieuwe medewerkers aangeworven voor NMBS, goed voor bijna drie kwart van de 1.750 nieuwe collega’s waar de NMBS dit jaar naar op zoek is. Dat meldt HR Rail, de juridische werkgever van het personeel van de Belgische Spoorwegen, vrijdag. Er is vooral nood aan treinbegeleiders, treinbestuurders en technische profielen.

In augustus heeft HR Rail al bijna 75 procent van de 1.750 gezochte nieuwe collega’s gevonden. Het gaat onder meer over 230 kandidaat-treinbegeleiders, van de 300 die de NMBS er dit jaar wil aanwerven. “De instroom op het terrein zal zich de komende weken en maanden versterkt laten voelen naarmate meer nieuwe collega’s hun opleiding afronden. Ook van de 360 nodige treinbestuurders werd al meer dan drie kwart gevonden”, klinkt het.

Speeddate

HR Rail en de NMBS zullen ook in het najaar nog initiatieven organiseren. “Zo zijn er de Jobstand voor speeddates in Brussel-Noord tijdens de Week van de Mobiliteit, een Meet & Greet voor treinbegeleiders in Gent, Kortrijk, Oostende en Brugge in september, de infosessies voor treinbestuurders in Brussel en Tienen en de infosessies voor de opleiding elektromecanicien in samenwerking met VDAB in Antwerpen in september en oktober.”

Verder organiseren HR Rail en NMBS in september en oktober nog Job Days voor treinbegeleiders in Hasselt, Leuven, Antwerpen, Turnhout, Dendermonde, Gent, Oostende, Brugge, Kortrijk en Brussel, voor treinbestuurders in Brussel, en voor technici en ingenieurs in Mechelen.

Meer info en inschrijven kan via www.nmbs.be/jobs.