Britse vrouw ernstig gewond nadat ze eieren kookte in de microgolf

Een Britse vrouw was afgelopen dinsdag bezig met het klaarmaken van haar ontbijt toen twee eieren die ze in de microgolfoven aan het koken was, in haar gezicht ontplofte. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar er gevreesd wordt voor haar rechteroog.

De 22-jarige vrouw uit het Britse Worcestershire had op internet opgezocht hoe ze best eitjes kon koken in de microgolfoven. Online werd er vermeld dat zout toevoegen aan het water zou voorkomen dat de eieren zouden ontploffen. De vrouw volgde de instructies en stak de eieren zo’n 6 minuten in de microgolf. Toen ze de eieren eruit haalde om te controleren of ze klaar waren, ontplofte die in haar gezicht.

De vrouw hield haar gezicht onder stromend water terwijl ze de ambulance belde, maar voelde al dat het niet goed was. Haar huid kwam los en ook haar oog was geraakt. De vrouw kan haar oog openen, maar kan niet erg goed zien. “Ik heb nog nooit zo’n angst gehad in mijn leven”, zei ze tegen de Britse krant The Sun. “Het accident was, zonder twijfel, de ergste dag van mijn leven. Ik zal nooit meer eieren koken in de microgolf en ik hoop dat anderen dat ook niet doen.”