AZ krijgt voordeel op Antwerp: Nederlandse club hoeft geen competitiematch tussenin te spelen

De competitiewedstrijd in de Eredivisie tussen Feyenoord en AZ van zondag 25 augustus wordt ruim een maand later gespeeld op donderdag 26 september. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) verschoof het duel om Feyenoord en AZ rust te gunnen tussen hun twee duels in de laatste voorronde van de Europa League. En dat is slecht nieuws voor Antwerp.

Antwerp ontmoet het Nederlandse AZ in de laatste voorronde van de Europa League. De heenmatch wordt op donderdag 22 augustus gespeeld, de terugmatch in het Koning Boudewijnstadion op donderdag 29 september. Tussendoor wacht Antwerp in de competitie nog de topper tegen AA Gent op zondagnamiddag 25 augustus.

Een nadeel dat AZ niet kent. Want de Nederlandse voetbalbond besliste om de competitiewedstrijd Feyenoord - AZ van 25 augustus uit te stellen tot donderdag 26 september. Om zo de twee Nederlandse clubs meer rust (en kans) te geven in hun levensbelangrijke Europese match.

Ook de Eredivisie-matchen van PSV en Ajax - beiden ook nog actief in de laatste voorronde van respectievelijk de Europa League en de Champions League - werden met een maand uitgesteld.