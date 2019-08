Na wilde achtervolging die eindigt in crash: politie kan vermoedelijke inbrekers oppakken

Torhout / Brugge - Twee verdachten die gisteravond in Torhout werden opgepakt na een wilde achtervolging, worden verdacht van een reeks inbraken in villawijk Tillegembos in Brugge. Tussen 10 en 15 augustus werd in die buurt vijf keer ingebroken in een woning. Een derde verdachte is nog steeds voortvluchtig.

Sinds enkele dagen wordt de villawijk Tillegembos in Sint-Michiels geteisterd door inbraken. Er werden tussen 10 en 15 augustus vijf feiten geregistreerd in de buurt. Gisteravond kwam er een doorbraak in het dossier toen een Seat Ibiza met drie inzittenden in Brugge op de vlucht sloeg voor een politiecontrole.

De verdachten namen de E403 richting Kortrijk en de politie zette de achtervolging in. In Torhout nam de Seat de afrit maar door de hoge snelheid verloor de bestuurder de controle over het stuur waarna de wagen begon te slippen en tot stilstand kwam. Een verdachte kon ter plaatse worden ingerekend, de twee anderen vluchtten de maïsvelden in. Er volgde meteen een grootschalige klopjacht en met een speurhond kon niet veel later een tweede verdachte worden opgepakt. De derde glipte door de mazen van het net en is nog steeds voortvluchtig.

De politie vermoedt dat de drie mannen de daders zijn van de inbraken in Tillegembos. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. Volgens haar was er ook een goede samenwerking met de wijkbewoners op vlak van uitwisseling van informatie.

“We blijven mensen dus aanraden om zoveel mogelijke info door te spelen en nooit te aarzelen ons hierover te bellen. Enkele weken geleden hebben we trouwens ook al daders gevat. Dat was toen mede dankzij de camera’s met nummerplaatherkenning rond Brugge.”