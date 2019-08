Keepersprobleem voor Liverpool: tweede doelman Adrian loopt blessure op door veldbestormer

Liverpool zit met een keepersprobleem. Nadat eerste doelman Alisson Becker zich in de eerste competitiematch geblesseerd had aan de kuit en tweede doelman Simon Mignolet vertrok naar Club Brugge kwam Mignolets vervanger Adrian afgelopen woensdag tussen de palen tijdens de Europese Supercup. Maar nu heeft de Spaanse keeper zich op een bizarre wijze geblesseerd tijdens de viering van de Supercup.

De 32-jarige Adrian kroonde zich afgelopen woensdag nog tot de verrassende held tijdens de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. De Spanjaard die transfervrij was binnengehaald van West Ham om Mignolet als tweede doelman te vervangen werd de penaltyheld in de strafschoppenreeks door de beslissende elfmeter van Tammy Abraham te pakken. Maar de avond van Adrian kreeg een wrang einde. Hij bezeerde zich tijdens de vieringen achteraf aan de enkel. Hij botste er pardoes op een fan die het veld was opgerend om mee te vieren.

Potential Adrian injury...



Wait for it!pic.twitter.com/NxvpDSoUOs — LFC blogster (@LFCblogster) August 16, 2019

“Tijdens de viering kwam er een supporter afgelopen op Adrian. Die fan gleed uit en trapte per ongeluk Adrian tegen zijn enkel. Die enkel is nu gezwollen. We moeten zien of hij fit geraakt voor de competitiematch van zaterdag tegen Southampton”, vertelde Liverpoo-coach Jurgen Klopp vrijdag op de persconferentie. “Een scan behoort niet tot de mogelijkheden, we moeten wachten tot de zwelling weg is. Het is al minder, maar jullie kunnen je inbeelden dat een vlucht van vier uur niet goed is in deze situatie. De beslissing zal pas morgen in het stadion vallen, eerder is onmogelijk. Ik kan niet begrijpen hoe het is kunnen gebeuren dat een supporter erin geslaagd is voorbij de veiligheidsmensen te komen.”

Andy Lonergan Foto: Photo News

Aangezien eerste doelman Alisson nog buiten strijd is met een kuitblessure heeft Liverpool nog twee - eerder onbekende - doelmannen achter de hand. Het gaat om de twintigjarige Ier Caiomhin Kelleher, een jeugdproduct van de Reds die zijn debuut nog moet maken. En de 35-jarige Engelsman Andy Lonergan, die Liverpool afgelopen maandag transfervrij aantrok om de keepersproblemen te helpen oplossen. Lonergan kwam de voorbije jaren vooral in de Championship uit en was vorig jaar nog reserve in derde klasse bij AFC Rochdale.

Foto: Photo News