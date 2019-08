Is dit ’s werelds meest onhandige inbreker? Resem bloopers van dief werken op de lachspieren van politie Video: KameraOne

Een dief in Columbus, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Ohio, heeft in de nacht van 31 juli onder meer alcohol en sigaretten kunnen stelen uit een lokale supermarkt. Op zich niet heel opmerkelijk, ware het niet dat de manier waarop de man te werk ging vooral op de lachspieren van de politie werkte. Hij liet zich door de bewakingscamera’s immers een kwartier lang betrappen op allerlei klungelige situaties.

‘Bobcat Burglar’, zo wordt de dief intussen genoemd door de politie van Columbus. Met de grappige bewakingsbeelden willen ze de hulp inschakelen van sociale media om de dader op te sporen. “We zouden dit niet kunnen verzinnen”, laat het korps weten op Facebook. “Ondanks dat misdaad niet grappig is, heeft deze inbreker de bloopers ons op een presenteerblaadje voorgeschoteld.” De lijst aan onhandige situaties is dan ook lang. De glazen voordeur moeizaam breken met een betonnen blok, meerdere valpartijen in en buiten de zaak… het passeert allemaal de revue.

