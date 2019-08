Steenrijke zakenman verdrinkt na val van grootste cruiseschip ter wereld

De topman van Rockstar Group, een bedrijf dat zich toelegt op het begeleiden van bedrijven, is verdronken nadat hij van het grootste cruiseschip ter wereld viel. Meer details over zijn dood zijn er voorlopig nog niet.

“Alles wat we weten, is dat hij overboord viel en dat zijn lichaam nog niet vrijgegeven is. Hopelijk gebeurt dat zaterdag”, zei een vriend van de man. De ondernemer Jonathan Pfahl viel overboord tijdens zijn vakantie op de Symphony of the Seas, dat van Saint Kitts naar Saint Thomas voer bij de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Er werd een reddingsboot naar de man gestuurd, maar het was te laat. Zijn lichaam werd geborgen waar de andere passagiers bijstonden. De man laat een vrouw en twee kinderen achter. Zijn lichaam zal aan boord van het schip blijven tot het aanmeert in Miami.