Anuna De Wever uitgejouwd op Pukkelpop, vriendinnen bedreigd: “Dit is niet meer oké”

Anuna De Wever klom donderdagavond op het podium van de Boiler Room op het festival Pukkelpop. Dat deed ze voor ‘Clap for Climate’, maar dat initiatief werd niet goed onthaald. Ook later op de camping werden zowel de klimaatactiviste als haar vriendinnen lastiggevallen.

Pukkelpop is al het zesde festival waar de jongeren van Youth For Climate langsgaan met hun ‘Clap For Climate’. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de klimaatproblematiek. De muziek in de Boiler Room werd stilgelegd en de jongeren namen hun plaats in op het podium. Maar de klimaatactivisten werden onthaald op boegeroep. “Er klonk onmiddellijk veel boegeroep, maar er was toch ook veel gejuich. Ik denk dat het ongeveer 50-50 was. Uiteindelijk hebben heel wat mensen geklapt, maar natuurlijk is zoiets niet leuk”, zegt Anuna De Wever.

Tenten kapot, bekogeld met urine

Maar zelfs nadat de jongeren van het podium stapten, zorgde de aanwezigheid van de klimaatactiviste voor commotie. “We zijn daarna nog veel lastiggevallen door jongens met Vlaamse vlaggen.” Ook op de camping stopte het niet. “Ik heb er zelf doorheen geslapen, maar ’s nachts hebben jongens verschillende tenten opengedaan omdat ze dachten dat ik daar lag te slapen. Ze hebben onze partytent gescheurd en andere tenten kapot gemaakt. Daardoor is de security ook ter plekke gekomen. Dit is echt niet meer oké.”

Knack-journalist Jeroen de Preter kreeg hetzelfde verhaal te horen van zijn dochter, die in het groepje vriendinnen zat bij Anuna. “Jonge mannen hebben hen wakker gehouden met doodsbedreigingen”, schrijft hij op Twitter. Ook werden de jonge vrouwen bekogeld met flessen urine.

(lees verder onder de tweet)

Over Pukkelpop en Anuna De Wever. Net m'n dochter aan de lijn gehad, zwaar aangedaan. Nadat Ananu gespot was aan hun tent hebben jonge mannen hen wakker gehouden met doodsbedreigingen, bekogeld met flessen vol urine en partytent vernield. Ze krijgen nu bescherming van security. — Jeroen de Preter (@JeroendePreter) August 16, 2019

Onderzoek gestart

De organisatie bevestigt het incident en ook de aanwezigheid van vele Vlaamse vlaggen op de camping. De feiten worden nu verder onderzocht. “De daders zijn voorlopig nog niet bij ons bekend, maar we hebben onze veiligheidsdiensten ingelicht. Zij onderzoeken het incident en doen er alles aan om een herhaling van dit voorval te voorkomen. Zodra we weten wie de betrokkenen zijn, nemen we de nodige maatregelen. Voor dit soort gedrag is geen plaats op Pukkelpop, dus die maatregelen zullen kordaat zijn.”

“Anuna was hier met haar team van Youth for climate, die verschillende festivals bezoeken met hun Clap for climate-actie. We horen dat die overal op gemengde reacties is ontvangen. Dit is dus geen alleenstaand geval, maar het is jammer dat de situatie escaleert op Pukkelpop. Dit kan niet door de beugel.”

“We zijn ook op de hoogte van de aanwezigheid van Vlaamse vlaggen op de camping. Ook dat bekijken we. Je kan niemand verbieden om een vlag op te hangen, maar wij zijn absoluut tegen politiek geëngageerde boodschappen op Pukkelpop. Die horen niet thuis op een festival. Zeker als het om extreme boodschappen gaat, rechts of links. We bekijken nog hoe we hier het best tegen optreden.”

Anuna terug thuis

Anuna De Wever is intussen terug naar huis gekeerd. Ze denkt niet dat ze nog terug gaat dit weekend. “Normaal gezien had ik nog een dagticket voor zaterdag, maar ik denk er toch aan om niet meer te gaan en gewoon thuis te blijven. Het is de commotie niet waard. Of ik een klacht ga indienen? Ik kan die gasten niet identificeren. Dus zal het niet lukken.”

Het is niet de eerste keer dat Pukkelpop te kampen heeft met een politiek getint incident. In 2018 dook een filmpje op waarin enkele festivalgangers “handjes kappen, de Congo is van ons” zongen. “Dat staat los van dit voorval. Pukkelpop heeft geen politiek probleem. En onze bezoekers ook niet. Dat jongeren er hardnekkige politieke meningen op nahouden, is een fenomeen dat je in de hele maatschappij ziet opduiken. Dat mag je dus niet verengen tot Pukkelpop alleen. Dit is een breed maatschappelijk probleem.”