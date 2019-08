Achtergelaten kampeerbenodigdheden Tomorrowland krijgt tweede leven

In de kringwinkel in Willebroek is het vrijdag en zaterdag stockverkoop van tweedehands kampeergerei van Tomorrowland. Het gaat om tenten, slaapzakken en dergelijke die de ‘People of Tomorrow’ in 2018 op het festival achterlieten en die tijdens de twee Tomorrowland-weekends nu te huur werden aangeboden, maar niet verhuurd geraakten. Net voor de opening om tien uur ‘s morgens stond er zo’n zeventig man aan de deur van de kringwinkel te wachten. Een uur later was de rust in de winkel al weergekeerd.

Tenten, matrassen, kussens, opvouwstoeltjes: het staat allemaal uitgestald in de kringwinkel van Willebroek. “Tot 2015 werd het achtergelaten kampeermateriaal na Tomorrowland weggegooid”, zegt Jolien Roelandt, communicatieverantwoordelijke voor kringwinkel Ecoso, over project ‘Camp 2 camp’. “Het eerste project was het materiaal naar ons krijgen, reinigen en controleren en opnieuw verkopen. Maar we vonden dat dat niet voldoende was. We hebben vervolgens in 2016 echt een circulair kampeermodel opgericht, door het materiaal te huur aan te bieden op het moment dat de festivalzomer begint. Op die manier moeten festivalgangers zelf geen kampeermateriaal meenemen en blijft er dus ook veel minder achter. We kunnen ons project echt een succes noemen. Tijdens de twee Tomorromlandweekends in juli hebben we heel veel kunnen verhuren.”

Geen stormloop

En de stockverkoop nu dient om het project te financieren. “Met de opbrengst kunnen we mensen aannemen in sociale tewerkstelling”, zegt Roelandt.

De stockverkoop loopt goed. Een stormloop is het niet, wel is het redelijk druk. “We krijgen mensen uit de buurt over de vloer die het festival heel genegen zijn, maar ook gewoon mensen die gaan kamperen, jeugdbewegingen die langskomen om te kijken wat zij kunnen gebruiken, het is een gevarieerd publiek”, aldus Jolien Roelandt.

Het nog degelijke kampeermateriaal dat vrijwilligers en werknemers tijdens de twee weekends in juli opruimden, wordt nu gereinigd en gecontroleerd. De Tomorrowland-bezoekers in 2020 zullen dat materiaal kunnen huren.

