Onbegrijpelijk: dame vernielt zandsculptuur in hotel terwijl vriendin alles filmt

De politie van Honolulu is op zoek naar twee dames die een kunstwerk in een hotel hebben beschadigd. Een bewakingscamera van het Royal Hawaiian Hotel filmde hoe een van hen afgelopen maandag een zandsculptuur in het gebouw vernielde. Haar vriendin filmde ondertussen het hele gebeuren. Wat de dames bezielde om het kunstwerk naar vaantjes te helpen, is onduidelijk.