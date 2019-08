Brute pech voor Eden Hazard: Rode Duivel van Real Madrid mogelijk enkele weken out

Real Madrid heeft vrijdag bekendgemaakt dat Eden Hazard een spierblessure heeft opgelopen in de rechterdij. De kapitein van de Rode Duivels lijkt out voor de seizoensopener van de Madrilenen, zaterdag (om 17u00) op het veld van Celta de Vigo.

“Uit de testen die werden uitgevoerd na de training van vandaag blijkt dat Eden Hazard een spierblessure heeft opgelopen in het voorste deel van zijn rechterdij. Zijn herstel wordt op de voet gevolgd”, liet Real Madrid in een persbericht op de website plaatsen.

Volgens huiskrant Marca staat Hazard “enkele weken” aan de kant. AS spreekt van een afwezigheid van “drie tot vier weken”. Onze landgenoot zou zo ook de eerste thuiswedstrijd, op 24 augustus tegen Real Valladolid, en het bezoek aan Villarreal, op 1 september, missen. Zijn eerste officieel duel voor de Koninklijke zou zo op 14 september, thuis tegen Levante, kunnen zijn. Het is ook zeer de vraag of Hazard de interlands van de Rode Duivels, op 6 september in San Marino en op 9 september in Schotland, haalt.

De blessure van de Madrileense topaankoop komt uiteraard hoogst ongelegen voor de Koninklijke. Real Madrid kende een zeer wisselvallige voorbereiding en ook Hazard zelf was nog niet op topniveau. Vorige week zondag werd in de laatste oefenwedstrijd 2-2 gelijkgespeeld tegen AS Roma. Voordien leden de Madrilenen nederlagen tegen onder meer Bayern München (3-1), Atlético Madrid (7-3) en Tottenham (1-0). Eden Hazard scoorde één keer, in het gewonnen oefenduel bij RB Salzburg (0-1).

Hazard ondertekende in juni een contract voor vijf seizoenen bij Real Madrid. De aanvoerder van de Rode Duivels zou Chelsea zo’n honderd miljoen euro hebben opgebracht, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 145 miljoen euro.