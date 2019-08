Pochettino: “Vertonghen is fit, maar ik beslis of hij speelt tegen Manchester City”

Komende zaterdag staat de topper Manchester City - Tottenham op het programma in de Premier League. Of Jan Vertonghen net zoals in de eerste competitiematch van de Spurs opnieuw vanuit de tribune zal moeten toekijken, wou coach Pochettino vrijdag op de persconferentie bevestigen noch ontkennen.

Dat Jan Vertonghen - vorig seizoen één van de sterkhouders bij Tottenham - in de eerste competitiewedstrijd van de Spurs (thuis 3-1 winst tegen Aston Villa) zonder duidelijke reden niet in de wedstrijdselectie zat, was een verrassing. En het is niet zeker of de Rode Duivel zaterdag op bezoek bij Manchester City wel mag hopen op een plaatsje in de basiself. Trainer Mauricio Pochettino liet alvast niet in zijn kaarten kijken op de persconferentie.

“We zullen zien. Hij is fit, maar het is mijn beslissing. Net zoals ik vorige week heb beslist of hij mocht meedoen”, sprak Pochettino in raadsels. “Ik ben blij met al mijn spelers. Ik heb met iedereen een goede verstandhouding. Dat Jan vorige week op de tribune zat, was een sportieve keuze. Natuurlijk is het pijnlijk wanneer een speler uit de selectie valt, maar dat hoort bij het voetbal. Uiteraard ben je ongelukkig of boos als je niet in de basis staat. Maar de club betaalt mij om professionele beslissingen te nemen.”