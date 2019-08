Porsche brandt helemaal uit: politie houdt rekening met kwaad opzet

Willebroek - In de Appeldonkstraat in Willebroek is vrijdagochtend een auto grotendeels uitgebrand. Het ging om een Porsche die op een oprit naast een appartementsgebouw stond. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. De politie houdt alle pistes open en sluit ook brandstichting niet uit.

Naar verluidt was er al twee dagen niet met het voertuig gereden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de wagen is rijp voor de schroothoop. De Appeldonkstraat bleef een uurtje afgesloten voor het verkeer. In de loop van de voormiddag komt het gerechtelijk labo ter plaatse voor een grondig onderzoek.