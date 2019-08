Schrik zit er goed in bij toeristen wanneer neushoorn hun jeep minutenlang achtervolgt

Dat was serieus schrikken voor deze groep toeristen in Zuid-Afrika. Tijdens hun safari in het natuurreservaat van Sabi Sands, werden ze plots minutenlang achtervolgd door een boze witte neushoorn. Pas na ruim 450 meter had het dier er genoeg van en liet hij de toeristen begaan.

“Hij stond net naast de weg en leek aanvankelijk kalm”, vertelde de maker van de beelden over het incident. “Maar toen we hem passeerden, kwam hij plots op ons af.” Volgens de gids was het niet de eerste keer dat de neushoorn in kwestie een voertuig probeerde aan te vallen.

