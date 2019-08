Alaba treedt Lewandowski bij: “Bayern moet zich nog versterken”

Enkele uren voor de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen heeft David Alaba van zich doen spreken. De Oostenrijkse linksachter liet in een interview met het Oostenrijkse persagentschap APA duidelijk verstaan dat hij vindt dat de Beierse club zich nog moet versterken “met één of twee spelers”. Eerder uitte ook topschutter Robert Lewandowski al die wens.

“Het seizoen is lang en wij hebben niet alleen een elftal van hoog niveau nodig, maar ook een brede selectie”, legde Alaba, die aan zijn elfde seizoen bij de Rekordmeister begint, uit. “Voor mij moeten er nog één of twee spelers bijkomen. Op die manier is de concurrentie binnen de selectie hoog. Daar kan het elftal dat speelt enkel maar van profiteren.”

Bayern München versterkte zich in het tussenseizoen achteraan met de Franse internationals Lucas Hernandez en Benjamin Pavard. Offensief liet de club met Arjen Robben, Franck Ribéry en James Rodriguez vooral spelers gaan. Dinsdag kwam Ivan Perisic er vooraan nog wel bij, maar dat volstaat niet voor Alaba. “De transferperiode is nog niet voorbij. Ik heb er vertrouwen in dat het bestuur nog iets zal doen.”

Vorige week, voor de komst van Perisic, drukte ook de Poolse spits Robert Lewandowski al zijn bezorgdheid uit. Hij zei toen dat het team nog “minstens drie nieuwe spelers” nodig had. “Een seizoen afwerken met slechts dertien of veertien ervaren spelers, dat wordt zwaar”, liet ‘Lewa’ optekenen. “We spelen 50 à 60 matchen op een seizoen. We hebben een voldoende grote kern nodig.”

Bayern München opent vrijdagavond het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen het Hertha Berlijn van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata.