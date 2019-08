Chauffeurs van parking op Schiphol racen met wagens van gasten die denken hun auto ‘in veilige handen’ achter te laten

Je wagen op de luchthaven parkeren, altijd stressy. Tenzij je een valet-parking neemt. Dan geef je je sleutels aan een valet, een medewerker van de parking die je wagen parkeert en weer voorrijdt wanneer je terugkeert. Dat kan op de luchthaven van Schiphol. Alleen: de valets dragen niet altijd even goed zorg voor de wagens.

De Nederlandse politie kreeg dit jaar al 110 klachten binnen van klanten die gebruik hadden gemaakt van een valet-parking op Schiphol. In de Nederlandse pers getuigen Songül van Brakel en haar man over wat de valet had gedaan met hun dure Mercedes AMG CLA 45.

“Nog tijdens het inchecken kregen we op onze smartphone de melding dat iemand met onze wagen aan 194 kilometer per uur aan het racen was over de autosnelweg.” Via de gps in de wagen kwam het koppel er nog op uit dat er die dag nog een tweede maal met hun wagen was gereden. Deze keer aan 180 kilometer per uur op een bedrijventerrein.

Andere bestuurders die hun sleutel aan een Schiphol-valet gaven, vertellen in de Nederlandse pers dat de valets soms meer dan 100 kilometer met hun wagen hadden gereden. Een getuige weet dankzij dashcambeelden dat twee valets zijn wagen hebben getest op hoe snel je kan rijden met de handrem op.

Anderen klagen over waar valets de wagens parkeren. Vaak op plaatsen waar het niet mag. Dan krijgen de eigenaars later de boete in de bus.