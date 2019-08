Smullen, hoor: dat lijstje voetballers dat het dit seizoen moet zien te klaren voor Barcelona, Real Madrid en andere Atlético’s. De Spaanse topclubs investeerden fors in nieuwe sterren en nemen dit seizoen alleen maar vrede met het allerhoogste: de titel. Tien zaken om naar uit te kijken.

1. Geboorte van de nieuwe Ronaldo

Buiten wat matchen in de Europa League heeft u Benfica vorig seizoen weinig aan het werk gezien, is het niet? Geen probleem, dan is de verwondering als u dit jaar Atlético ...