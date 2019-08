Stelende dubbelganger van Ross uit “Friends” vliegt de cel in

Het begon met een opsporingsbericht van de politie van Blackpool, in Groot-Brittannië, waarop de medewerking van het publiek werd gevraagd om een winkeldief te identificeren. Maar plots stond de telefoon van de politie roodgloeiend en stonden er cameraploegen voor het politiebureau. Want de winkeldief was niemand minder dan Ross uit de populaire tv-serie “Friends”. Gelukkig voor de fans ging het om een dubbelganger.

David Schwimmer, Ross uit ‘Friends’, een dief? Geen fan die het kon geloven. En toch leek de man op de wazige beelden van de bewakingscamera’s verdacht goed op de acteur.

Schwimmer zelf lachtte de beschuldigingen weg. Hij was de dag van de diefstal trouwens in de Verenigde Staten, dat kon hij wit op zwart bewijzen.

Uiteindelijk bleek het niet om Ross te gaan maar om de 36-jarige Abdulah Husseini, die sprekend op de acteur gelijkt.

De man werd nu veroordeeld voor diefstal en fraude, omdat hij een betaalkaart had gestolen uit een jas in een restaurant, en daar aankopen mee had gedaan in een nachtwinkel. Onder meer bier.

Husseini heeft al een lang strafblad: sinds 2008 werd hij 32 keer veroordeeld voor 60 misdrijven, waaronder 27 keer diefstal en fraude.

Hij vliegt nu voor negen maanden de cel in.

Volgens zijn advocaat heeft Husseini drugsproblemen, maar heeft hij terwijl hij in voorhechtenis zat grote stappen gezet in zijn herstel. Husseini zei in de rechtbank onschuldig te zijn, maar heeft de camerabeelden tegen.

LEES OOK. Ross een dief? Ster uit ‘Friends’ komt zelf met bewijs dat hij het niet was