Anderlecht-manager Michael Verschueren: “Contract Vanden Borre nu niet realistisch”

Anderlecht als toevluchtsoord. Onlangs trainde Romelu Lukaku tijdens een moeilijke periode mee met de U18 en nu staat die deur ook open voor Anthony Vanden Borre (31). VdB is close met Vincent Kompany en tijdens een vriendengesprek werd al eens geopperd dat Vanden Borre gerust zou kunnen meetrainen. Maar zelfs de entourage van de rechtsback noemt die contacten “niet concreet”.

Het Anderlecht-bestuur houdt de boot wat af. Voorbeeldprofs als Kums eruit zetten maar Vanden Borre binnenhalen, kan gevoelig liggen in de kleedkamer. “Een profcontract voor Vanden Borre is nu niet realistisch”, reageert Michael Verschueren. “Als hij dat al wil, mag Anthony wel meetrainen met de U21.”

De fans zweven tussen ongeloof en euforie. Sommigen zeggen: “Saelemaekers te koop zetten en Vanden Borre halen? Euh?” Anderen gaan voor: “Wow, wat een icoon dat zou terugkeren.”

Feit is dat Vanden Borres laatste officiële match dateert van 29 oktober 2016 met Montpellier. Daarna mislukte hij bij Mazembe en recent trainde hij wel in een centrum in Dubai met personal coaches, maar op Instagram geeft hij niet de indruk erg atletisch te zijn. Mogelijk kan VdB dankzij zijn woelige parcours wel jeugdbegeleider worden. Stropers zijn de beste boswachters.