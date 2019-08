Het zorgenkindje dat liever een kerst-cd opnam dan in een paleis woonde: het eigenzinnige leven van prinses Christina

Ze wilde eigenlijk een anoniem leven leiden in New York, en toch heeft ze bijna haar hele leven – vanaf haar geboorte – voor onrust gezorgd aan het Nederlandse hof. Prinses Christina (72) bouwde zonder vergunning, verhuisde een erfenis naar een belastingparadijs en maakte tussendoor een kerst-cd. De jongste zus van Beatrix overleed vrijdagochtend aan de gevolgen van botkanker.

Een muzikale prinses, dat was Christina in de eerste plaats. In 2002 nam ze een duet op met niemand minder dan Rob de Nijs. Samen zongen ze You’re the top, een nummer dat op Christina’s tweede en laatste ...