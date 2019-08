Yves Vanderhaeghe: “Ik denk niet dat Coucke sms’en zal sturen naar Kompany”

Yves Vanderhaeghe (49) spreekt niet met dure woorden. Hij is geen academicus als Vincent Kompany. Nooit geweest. Hoefde ook niet. Een gebrek aan pure klasse compenseerde de waterdrager van Anderlecht en de Rode Duivels met een ongeëvenaarde verbetenheid. Het is diezelfde ijver die hij als trainer ook uit zijn spelers perst. En met unieke resultaten bij Kortrijk én AA Gent tot gevolg. Een gesprek over het geloof in ­Anderlecht, sms’jes, ­vakantie met Olivier Deschacht, ouder worden en zijn relatie met refs. “De volgende stap voor Kortrijk is een ­topclub kloppen...”