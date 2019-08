Vlaamse vlaggen in beslag genomen op Pukkelpop

Na een uit de hand gelopen ‘Clap for Climate’-actie van de klimaatjongeren op Pukkelpop, neemt de organisatie van het festival maatregelen. Er komt extra security voor enkele jonge vrouwen die belaagd werden en een twintigtal vlaggen met Vlaamse leeuw met zwarte klauwen zijn in beslag genomen.

Anuna De Wever klom donderdagavond op het podium van de Boiler Room voor ‘Clap for Climate’, een actie waarbij aandacht voor de klimaatproblematiek wordt gevraagd. Maar het initiatief werd niet door iedereen gesmaakt en de klimaatjongeren werden dan ook op boegeroep onthaald. Ook later op de camping werden zowel Anuna als haar vriendinnen lastiggevallen, door jongeren met Vlaamse vlaggen, aldus de klimaatactiviste. De situatie escaleerde uiteindelijk zodanig dat de festivalorganisatie maatregelen heeft genomen: extra security voor de jonge vrouwen die agressief werden benaderd en het bannen van de Vlaamse strijdvlag, met zwarte klauwen in plaats van rode, op de camping.

“Linkse ratten”

De 17-jarige R. kreeg zijn vlag naar eigen zeggen gratis van Vlaams Belang-jongeren. “We hebben ze meegenomen omdat we trots zijn op Vlaanderen. Daar is toch niets mis mee? Ik vind dat we niet mogen overdrijven met de reacties op het symbool. Over gelijk welke andere vlag zou niemand moeilijk doen, over deze wel.” Opvallend: tijdens het gesprek met R. passeren enkele kerels die de vlaggen zien en uit volle borst “linkse ratten, rol uw matten” scanderen.

Ook bij J.D.S. uit Opstal hangen twee Vlaamse vlaggen. “Het waren er vier, maar er zijn er al twee gestolen. Wij zijn absoluut geen racisten! Het is niet daarom dat wij die vlaggen hier hebben gehangen. Wel omdat we het jammer vinden dat Vlaams Belang buitenspel is gezet door mensen die vooral bezig zijn met hun eigen partij, met hun eigen wereld en postjes te redden. Heel democratisch is dat toch allemaal niet.”

En dan heb je de jongeren die er de draak mee,steken. “Nee, die hangt hier niet om politieke redenen. We hebben die vlag gekregen bij een rally van Vlaams Belang. Nu doet ze vooral dienst als mast om onze tent terug te vinden én ze zorgt bovendien voor wat schaduw. Handig!”’

Vlaamse grond

Vlaamse Grond. Dat staat in oranje letters te lezen op een knalgroen tentje in het midden van de camping. Een verwijzing naar het campagnelied van Vlaams Belang? “Moet wel, zegt een festivalganger die verbaasd staat te kijken. Straf, toch? Ik hoop dat ze de draak steken met de politiek, want zoiets hoort gewoon niet thuis op een festival als Pukkelpop.”

Ook Marieke Verduyn (18) en haar vriendinnen uit Tielt appreciëren de Vlaamse vlaggen en rechtse praat niet. “Verschrikkelijk. Bij sommigen is het om met het Vlaams Belang te lachen, maar anderen menen het ook echt Ik vind dat politiek hier gewoon niet thuishoort. We hebben zopas nog een incident gezien: een groepje mannen was een zwarte vrouw gewoon aan het beledigen. Niet normaal, toch? Als tegenreactie zijn we anti-racistische polsbandjes gaan halen én in de Photo Booth foto’s gaan nemen met twee (kussende) zebra’s. Onze lievelingsdieren, die zijn zwart en wit!”

Dat Anuna De Wever uitgejouwd en bedreigd werd, vindt Marieke schandalig. “Zij doet gewoon haar best voor iets waar zij in gelooft. Ik vind het niet kunnen en hopelijk vinden ze de daders.”

“Zwaktebod”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde op Twitter op het weghalen van de vlaggen. “Een zwaktebod”, noemt hij het.