Bejaard koppel lag al weken dood in Asse

/ Asse - In een woning aan de Neerheide in Asse (Vlaams-Brabant) zijn vrijdagmiddag de lichamen gevonden van een bejaard koppel. De slachtoffers waren al enkele weken overleden maar niets wijst op kwaad opzet.

Het was een buurman die de politie alarmeerde, weet HLN.be. Hij had al een tijdje niets meer gehoord van Anny Verhaegen (86) en haar vriend van 90 jaar, bij wij hij af en toe klusjes opknapte.

In het witte villaatje, dat wat afgelegen ligt, speelde de televisie. Maar verder was er geen beweging. Toen de buurman merkte dat de brievenbus overvol zat, wat normaal nooit gebeurde, sloeg hij alarm.

Vrijdag heeft de politie van de zone Amow (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) de deur geforceerd. In de woning vonden agenten de twee lichamen van de bewoners in een ver gevorderde staat van ontbinding. De doodsoorzaak is nog niet bekend maar er zou geen sprake zijn van enig crimineel feit. Het parket is ook niet afgestapt.