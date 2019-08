Spectaculaire redding: paard valt in diepe dijk en moet met helikopter worden bevrijd

Vorig weekend vond een spectaculaire redding plaats in de Amerikaanse staat Californië toen een paard in een diepe dijk was terechtgekomen. Het dier zat vast in een hek, maar toen dat naar beneden kwam, donderde het paard enkele meters naar beneden. Reddingswerkers hadden alle moeite van de wereld om het te redden met conventionele methodes omdat het paard ver weg lag. Uiteindelijk werd een helikopter opgetrommeld om het dier in veiligheid te hijsen.