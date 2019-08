Na Hans Vanaken verlengt Krépin Diatta contract bij Club Brugge

Krépin Diatta heeft zijn contract verlengd tot juni 2024 bij Club Brugge. De 20-jarige Senegalees werd voor de aftrap van Club Brugge-Eupen gehuldigd voor zijn trofee als Beste Jonge Speler van de voorbije Afrika Cup. In één tijd maakte Club ook bekend dat het de vaardige flankaanvaller een verbeterd contract heeft ondertekend dat hem nog vijf jaar bij de Club houdt.

Diatta kwam in januari 2018 over van het Noorse Sarpsborg voor 2 miljoen euro. Vorig seizoen had hij af te rekenen met een blessure, maar tijdens de play-offs werd hij een van de smaakmakers van de vice-kampioen. Door Diatta langer aan zich te binden wapent Club zich net als bij Hans Vanaken tegen een overnamebod uit het buitenland.