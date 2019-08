Duikers zoeken in IJslands meer naar vermiste Belgische avonturier

Drie duikers van de IJslandse marine hebben donderdag gezocht naar het lichaam van de vermiste Belg Bjorn Debecker (41) uit Oud-Heverlee. De avonturier is wellicht verdronken in het meer Þingvallavatn in IJsland

De kajak en de rugzak van de Belg zijn begin van deze week gevonden bij het meer, zegt de IJslandse politie. De man uit Leuven had vorige week vrijdag nog gekampeerd in Þingvellir. Zijn tent is niet teruggevonden.

De duikers zochten donderdag in de zuidkant van het meer. Het erg koude water en de diepte van tot 80 meter bemoeilijkten de zoekoperatie. Voorlopig is er geen spoor van de man. Aangenomen wordt dat hij in het ijskoude water is gevallen en verdronken is.

Maar ook alle andere pistes blijven open, zegt een woordvoerder van de politie.

Debecker was een ervaren avonturier.