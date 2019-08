Even paniek en verwarring als vliegtuig zich met dikke mist vult vlak voor opstijgen: “Voorbereiding op Halloween”

Er ontstond even paniek en vooral veel verwarring toen een vliegtuig, dat op het punt stond van Florida naar New York te vliegen, zich vulde met een dikke mist. Volgens een vrouwelijke passagier die bovenstaande beelden maakte, grapte de crew dat het een “voorbereiding op Halloween” was, maar verder kwam er slechts een vage verklaring over het bizarre fenomeen. “Iets met vochtigheid en condensatie”, klinkt het bij de passagier.