Veronique doet lugubere ontdekking aan bushalte: "Dit is alle schaamte voorbij"

Aalst - Een vrouw uit Hofstade ontdekte vrijdagochtend een schapenkop aan haar bushalte. Ze nam een foto en deelde die via sociale media. Uit de reacties blijkt dat meerdere inwoners zich zorgen maken over het toegenomen zwerfvuil.

“Ik neem elke ochtend de bus naar mijn werk. Er gaat geen dag voorbij of je vindt er een zak met zwerfvuil, zegt Veronique Timmerman. “Maar wat ik deze ochtend ontdekte, is alle schaamte voorbij.” De vrouw was zo gedegouteerd dat ze een foto nam van de schapenkop en die op sociale media postte.

Het bericht kreeg veel respons. “Heel wat inwoners maken zich zorgen over het toenemende zwerfvuil in onze gemeente”, zegt Veronique. “Je vindt het niet alleen hier, maar ook bijvoorbeeld naast het fietspad of de rijksweg. De stadsdiensten komen wel geregeld het afval ophalen, maar veel haalt het niet uit. Als ze ’s ochtends langskomen, dan staat er ’s avonds gegarandeerd opnieuw een zak met afval. Het is dus dweilen met de kraan open.”

Algemene verloedering oorzaak?

Veronique vermoedt dat de verloedering van Hofstade een deel van de oorzaak is. “Vroeger floreerde het centrum met tal van winkels, en kwamen er veel mensen op straat. Nu is er veel leegstand. Mogelijk nodigt dat uit om dergelijke feiten te plegen.”

Ze haalt ook de verminderde politiecontrole aan. “Vroeger zag je dagelijks een wijkagent op zijn fiets voorbijrijden. De drempel was laag om bij hem een probleem aan te kaarten.”

Naast de bushalte is een bloemenzaak die een tweetal jaar geleden werd geplaagd door ratten. De stadsdiensten kwamen toen ter plaatse om vergif te leggen. “Hopelijk blijf ik er deze keer van gespaard”, zegt de uitbaatster.