Het kamp waar kindjes leren op kamp gaan: “Of ik papa en mama mis? We hebben hier toch de juffen?”

Sint-Katelijne-Waver -

Voor het eerst niet thuis slapen, het is voor kleuters een grote stap. Daarom bestaat er een speciaal kamp waar ze kunnen léren op kamp gaan, en wennen aan logeren zonder mama of papa in de buurt. Al lijken de kinderen weinig last te hebben van gemis, in hun fort vol knuffels op domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Welkom op kamp “Mijn beer en ik”.