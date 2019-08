Wouter Beke over de crisis bij CD&V: “Men heeft ons langs alle kanten zenuwachtig proberen te maken”

Een oppositiekuur was de schrik van menig CD&V’er, maar ­voorzitter Wouter Beke slaagde erin zijn partij toch weer in de Vlaamse meerderheid te krijgen. Een ander paar mouwen is de partij weer op de rails krijgen nadat die wegzakte naar een historisch dieptepunt. Maar dat zal het werk voor een opvolger zijn. ­Beke is na 9 jaar voorzitterschap straks weg. Bleef hij te lang? “Het is goed dat er straks iemand nieuw rechtstaat.”