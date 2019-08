Antwerp niet in Den Haag tegen AZ, wel in Enschede

Het Europa League-duel tussen AZ en Antwerp FC volgende donderdag wordt niet in Den Haag maar in het stadion van FC Twente in Enschede afgewerkt. AZ kan niet in het eigen stadion spelen nadat vorige week een deel van het dak van het stadion instortte.

Eerst was er sprake van om naar Den Haag uit te wijken, maar gezien de banden tussen de fans van ADO en Club Brugge -rivaal van Antwerp- leek dat risicovol. “We zijn blij dat we een goede locatie hebben gevonden voor ons Europese duel van komende week”, zegt AZ’s Algemeen Directeur Robert Eenhoorn op de site van de club. “Het is mooi dat in navolging van ADO Den Haag ook FC Twente ons de helpende hand toesteekt. We zijn FC Twente, de KNVB, de UEFA en de lokale autoriteiten zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze wedstrijd.”

Antwerp werkt zijn thuismatch af op 29 augustus in het Koning Boudewijnstadion, omdat de eigen Bosuil niet aan de juiste normen voldeed. Geen van beide teams zal dus op eigen veld spelen.