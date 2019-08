Bejaard koppel lag al drie weken dood thuis: “Ze deden niet open. Ik vond het verdacht”

Asse - In een woonst in Asse, Vlaams-Brabant, zijn vrijdagmiddag de levenloze lichamen van een bejaard koppel aangetroffen. De vrouw Annie Verhaegen (86) en haar vriend Stanley (90) waren wellicht al bijna drie weken dood. Het was een buurtbewoner die een schapenwei naast de woning had die de hulpdiensten verwittigde.

“Ik ging om de zoveel tijd het gras maaien bij die mensen”, zegt William Brewée. “Ze kwamen dan altijd buiten een kijkje nemen. Maar nu deden ze niet open. Ik vond het verdacht. Temeer omdat ik in hun bus nog een krant van 29 juli vond en de televisie nog speelde. Toen ik vorige week ook gepasseerd was, stond de tv ook aan. Ik heb op de ramen geklopt maar kreeg geen reactie. Dan heb ik de politie verwittigd.”

Het koppel zou dus mogelijk al sinds eind juli dood zijn. Volgens welingelichte bronnen zijn ze beiden een “natuurlijke dood” gestorven, maar een precieze doodsoorzaak is niet bekend. De vrouw die slecht ter been was, werd aangetroffen op de overloop. De man lag in de keuken. Zij had geen kinderen, hij had een zoon die vaak in het buitenland vertoeft. “”Van Annie wist ik dat ze absoluut niet naar een rusthuis wou”, zegt de buurtbewoner nog.