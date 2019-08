COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Nederland weer even gidsland”

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hoeven volgend weekend in Nederland niet te spelen. De Nederlandse voetbalbond heeft hun wedstrijden naar een latere datum verplaatst om de vier topclubs in optimale omstandigheden aan hun Europese terugduels tegen respectievelijk Apoel, Antwerp, Beer Sheva en Apollon te laten spelen. De KNVB besloot ook al om de competitie een week eerder af te trappen om de topteams toch met iets of wat competitieritme aan die Europese voorronden te laten beginnen. Allemaal maatregelen die met het akkoord van alle profclubs werden genomen om het verdere wegzakken op de UEFA-ranking te voorkomen. Nederland heeft immers al drie seizoenen geen rechtstreeks gekwalificeerde club voor de Champions League. Twee jaar geleden stonden onze noorderburen veertiende op die ranking, nu twaalfde. België staat al twee jaar achtste.